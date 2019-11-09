Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

БАКУ/Trend/ - На минувшей неделе унция золота в Азербайджане подешевела на 72,2585 маната (2,8 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 2537,8416 маната.

Изменение стоимости унции золота 28 октября 2556,4090 4 ноября 2570,1365 29 октября 2536,1280 5 ноября 2559,7665 30 октября 2531,7165 6 ноября 2525,9535 31 октября 2545,5545 7 ноября 2535,4735 1 ноября 2568,1050 8 ноября 2497,8780 Средняя стоимость за неделю 2547,5826 Средняя стоимость за неделю 2537,8416

На прошедшей неделе унция серебра подешевела на 1,8841 маната (6,1 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 30,0418 маната.

Изменение стоимости унции серебра 28 октября 30,6315 4 ноября 30,7965 29 октября 30,2878 5 ноября 30,6561 30 октября 30,2524 6 ноября 29,8721 31 октября 30,4691 7 ноября 29,9718 1 ноября 30,6850 8 ноября 28,9124 Средняя стоимость за неделю 30,4652 Средняя стоимость за неделю 30,0418

На прошедшей неделе унция платины подорожала на 80,0275 маната (4,9 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1580,8929 маната.

Изменение стоимости унции платины 28 октября 1571,8200 4 ноября 1620,2275 29 октября 1553,3070 5 ноября 1593,7330 30 октября 1566,1250 6 ноября 1570,9700 31 октября 1576,6990 7 ноября 1579,3340 1 ноября 1583,8050 8 ноября 1540,2000 Средняя стоимость за неделю 1570,3512 Средняя стоимость за неделю 1580,8929

На прошедшей неделе унция палладия подешевела на 28,952 маната (0,9 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия, в свою очередь, составила 3048,6066 маната.

Изменение стоимости унции палладия 28 октября 3020,9850 4 ноября 3084,6415 29 октября 3060,4335 5 ноября 3032,0605 30 октября 3038,4100 6 ноября 3016,0040 31 октября 3087,9565 7 ноября 3054,0670 1 ноября 3055,9370 8 ноября 3056,2600 Средняя стоимость за неделю 3052,7444 Средняя стоимость за неделю 3048,6066

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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