Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

БАКУ/Trend/ - На минувшей неделе унция золота в Азербайджане подешевела на 72,2585 маната (2,8 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 2537,8416 маната.
|
Изменение стоимости унции золота
|
28 октября
|
2556,4090
|
4 ноября
|
2570,1365
|
29 октября
|
2536,1280
|
5 ноября
|
2559,7665
|
30 октября
|
2531,7165
|
6 ноября
|
2525,9535
|
31 октября
|
2545,5545
|
7 ноября
|
2535,4735
|
1 ноября
|
2568,1050
|
8 ноября
|
2497,8780
|
Средняя стоимость за неделю
|
2547,5826
|
Средняя стоимость за неделю
|
2537,8416
На прошедшей неделе унция серебра подешевела на 1,8841 маната (6,1 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 30,0418 маната.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
28 октября
|
30,6315
|
4 ноября
|
30,7965
|
29 октября
|
30,2878
|
5 ноября
|
30,6561
|
30 октября
|
30,2524
|
6 ноября
|
29,8721
|
31 октября
|
30,4691
|
7 ноября
|
29,9718
|
1 ноября
|
30,6850
|
8 ноября
|
28,9124
|
Средняя стоимость за неделю
|
30,4652
|
Средняя стоимость за неделю
|
30,0418
На прошедшей неделе унция платины подорожала на 80,0275 маната (4,9 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1580,8929 маната.
|
Изменение стоимости унции платины
|
28 октября
|
1571,8200
|
4 ноября
|
1620,2275
|
29 октября
|
1553,3070
|
5 ноября
|
1593,7330
|
30 октября
|
1566,1250
|
6 ноября
|
1570,9700
|
31 октября
|
1576,6990
|
7 ноября
|
1579,3340
|
1 ноября
|
1583,8050
|
8 ноября
|
1540,2000
|
Средняя стоимость за неделю
|
1570,3512
|
Средняя стоимость за неделю
|
1580,8929
На прошедшей неделе унция палладия подешевела на 28,952 маната (0,9 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия, в свою очередь, составила 3048,6066 маната.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
28 октября
|
3020,9850
|
4 ноября
|
3084,6415
|
29 октября
|
3060,4335
|
5 ноября
|
3032,0605
|
30 октября
|
3038,4100
|
6 ноября
|
3016,0040
|
31 октября
|
3087,9565
|
7 ноября
|
3054,0670
|
1 ноября
|
3055,9370
|
8 ноября
|
3056,2600
|
Средняя стоимость за неделю
|
3052,7444
|
Средняя стоимость за неделю
|
3048,6066
(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)
Twitter: @eldarjanashvili
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