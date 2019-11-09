Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

9 ноября 2019 10:04 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На минувшей неделе унция золота в Азербайджане подешевела на 72,2585 маната (2,8 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 2537,8416 маната.

Изменение стоимости унции золота

28 октября

2556,4090

4 ноября

2570,1365

29 октября

2536,1280

5 ноября

2559,7665

30 октября

2531,7165

6 ноября

2525,9535

31 октября

2545,5545

7 ноября

2535,4735

1 ноября

2568,1050

8 ноября

2497,8780

Средняя стоимость за неделю

2547,5826

Средняя стоимость за неделю

2537,8416

На прошедшей неделе унция серебра подешевела на 1,8841 маната (6,1 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 30,0418 маната.

Изменение стоимости унции серебра

28 октября

30,6315

4 ноября

30,7965

29 октября

30,2878

5 ноября

30,6561

30 октября

30,2524

6 ноября

29,8721

31 октября

30,4691

7 ноября

29,9718

1 ноября

30,6850

8 ноября

28,9124

Средняя стоимость за неделю

30,4652

Средняя стоимость за неделю

30,0418

На прошедшей неделе унция платины подорожала на 80,0275 маната (4,9 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1580,8929 маната.

Изменение стоимости унции платины

28 октября

1571,8200

4 ноября

1620,2275

29 октября

1553,3070

5 ноября

1593,7330

30 октября

1566,1250

6 ноября

1570,9700

31 октября

1576,6990

7 ноября

1579,3340

1 ноября

1583,8050

8 ноября

1540,2000

Средняя стоимость за неделю

1570,3512

Средняя стоимость за неделю

1580,8929

На прошедшей неделе унция палладия подешевела на 28,952 маната (0,9 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия, в свою очередь, составила 3048,6066 маната.

Изменение стоимости унции палладия

28 октября

3020,9850

4 ноября

3084,6415

29 октября

3060,4335

5 ноября

3032,0605

30 октября

3038,4100

6 ноября

3016,0040

31 октября

3087,9565

7 ноября

3054,0670

1 ноября

3055,9370

8 ноября

3056,2600

Средняя стоимость за неделю

3052,7444

Средняя стоимость за неделю

3048,6066

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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