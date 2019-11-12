Официальный курс маната к мировым валютам на 12 ноября

12 ноября 2019 09:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 12 ноября установлен на уровне 1,7 и 1,8757 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют

12.11.2019

1 доллар США

1 USD

1,7

1 евро

1 EUR

1,8757

1 австралийский доллар

1 AUD

1,1639

1 аргентинский песо

1 ARS

0,0284

1 белорусский рубль

1 BYN

0,8309

1 бразильский реал

1 BRL

0,4098

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0,4629

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0,1141

100 южнокорейских вон

100 KRW

0,1460

1 чешская крона

1 CZK

0,0735

100 чилийских песо

100 CLP

0,2236

1 китайский юань

1 CNY

0,2427

1 датская крона

1 DKK

0,2510

1 грузинский лари

1 GEL

0,5744

1 гонконгский доллар

1 HKD

0,2172

1 индийская рупия

1 INR

0,0238

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2,1864

100 индонезийских рупий

100 IDR

0,0121

100 иранских риалов

100 IRR

0,0040

1 шведская крона

1 SEK

0,1753

1 швейцарский франк

1 CHF

1,7098

1 израильский шекель

1 ILS

0,4853

1 канадский доллар

1 CAD

1,2839

1 кувейтский динар

1 KWD

5,5949

1 казахский тенге

1 KZT

0,0044

1 киргизский сом

1 KGS

0,0237

100 ливанских фунтов

100 LBP

0,1125

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0,4102

1 мексиканский песо

1 MXP

0,0889

1 молдавская лея

1 MDL

0,0975

1 египетский фунт

1 EGP

0,1053

1 норвежская крона

1 NOK

0,1861

100 узбекских сомов

100 UZS

0,0179

1 польский злотый

1 PLN

0,4387

1 российский рубль

1 RUB

0,0266

1 сингапурский доллар

1 SGD

1,2494

1 саудовский риал

1 SAR

0,4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2,3351

1 турецкая лира

1 TRY

0,2945

1 тайваньский доллар

1 TWD

0,0559

1 таджикский сомони

1 TJS

0,1753

1 новый туркменский манат

1 TMM

0,4857

1 украинская гривна

1 UAH

0,0693

100 японских иен

100 JPY

1,5577

1 новозеландский доллар

1 NZD

1,0767

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Официальный курс маната к мировым валютам на 21 августа
Экономика 21 августа 09:51
Официальный курс маната к мировым валютам на 20 августа
Экономика 20 августа 10:16
Официальный курс маната к мировым валютам на 16 августа
Экономика 16 августа 09:40
Официальный курс маната к мировым валютам на 15 августа
Экономика 15 августа 10:05
Официальный курс маната к мировым валютам на 14 августа
Экономика 14 августа 09:57
Официальный курс маната к мировым валютам на 9 августа
Экономика 9 августа 09:51
Лента новостей
Министерство энергетики обнародовало показатели среднесуточной добычи нефти
Энергетика 10:38
Глава МИД Украины посетит Азербайджан
Политика 10:38
Вдова Муслима Магомаева певица Тамара Синявская госпитализирована
Общество 10:34
Турция и Кыргызстан будут сотрудничать в сфере здравоохранения
Турция 10:32
Число международных визитеров в Грузию впервые превысило 8 млн
Туризм 10:26
В парламенте Азербайджана начинаются обсуждения госбюджета на 2020 г.
Политика 10:26
Власти Венеции планируют запретить круизным лайнерам заходить в город
Европа 10:24
КТК-Казахстан и КТК-Россия закупят трансформаторы, комплектующие и запчасти
Тендеры 10:16
В Узбекистане получили дебит в 1 млн куб. м газа в сутки на месторождении Куйи Сургиль
Энергетика 10:15