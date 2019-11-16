Бакинская фондовая биржа начнет продажу облигаций Pasha Yatırım Bankası

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) были включены в листинг в основном сегменте рынка две различные эмиссии “Pasha Yatırım Bankası”(Турция), сообщает Trend со ссылкой на БФБ.

Согласно данным, эмиссии процентных необеспеченных облигаций AZ2003020172 и AZ2003020173 по номинальной цене 1000 долларов и с доходностью 2,95 процента размещены в объеме 25 миллионов долларов каждая. Выплаты по процентам осуществляются соответственно ежемесячно и ежеквартально.

Повторная торговля облигациями на рынке начнется 18 ноября 2019 года,

Дата погашения облигаций для первой облигации состоится 17 апреля 2022 года, для второй – 15 сентября 2021.

PASHA Bank вошел в турецкий рынок в 2015 году после приобретения 79,9 процента акций TAIB Bank [который был переименован в PASHA Yatırım Bankası].

PASHA Bank действует в Азербайджане с 2007 года и входит в Группу компаний PASHA - крупного инвестиционного холдинга, действующего также в секторах страхования, строительства, производства строительных материалов, туризма и других. Kapital Bank, один из крупнейших банков ритейл-рынка Азербайджана, также принадлежит Группе компаний PASHA. В настоящее время у PASHA Bank также есть дочерний банк в Грузии.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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