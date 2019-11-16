"BTB Bank" расширил сеть филиалов

БАКУ/Trend/ - Азербайджанский "BTB Bank" открыл новый филиал «Гянджлик» в Баку, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу банка.

Новый филиал «Гянджлик» расположен по адресу: улица Гасаноглу, дом 12, корпус «С».

"BTB Bank" был создан в 2010 году и предоставляет все виды банковских услуг как универсальный банк. В настоящее время в банке действует 14 филиалов и три отделения, а также отдел обслуживания клиентов, который работает в головном офисе.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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