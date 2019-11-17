Поступления по линии ГТК Азербайджана с начала года превысили 3,6 миллиарда манатов

БАКУ/Trend/ - В январе-октябре 2019 года поступления по линии Государственного таможенного комитета Азербайджана превысили 3,645 миллиарда манатов, что на 22,4 процента превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные ГТК.

За первые девять месяцев текущего года таможенные пошлины составили 909,324 миллиона манатов или 25 процентов от всех поступлений, НДС – 2,482 миллиарда манатов (68 процентов), акцизы – 217,322 миллиона манатов (шесть процентов), дорожный налог - 36,614 миллиона манатов (один процент).

По сравнению с октябрем прошлого года поступления от таможенных пошлин в этом месяце выросли на 20,5 процента, от НДС - на 24,6 процента, от акцизов – на 52,9 процента, от дорожного налога – на 21,1 процента.

В январе-октябре 2019 года поступления по линии Государственного таможенного комитета Азербайджана превышали 2,872 миллиарда манатов. Совокупный объем поступлений с начала года в течение сентября увеличился на 13,1 процента.

Поступления в госбюджет по линии ГТК формируются по четырем направлениям: таможенные пошлины, налог на добавленную стоимость (НДС), акцизный налог и дорожный налог.

(Автор: Эльдар Джанашвили Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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