Агентство Fitch присвоило рейтинг «BB-(EXP)»выпуску еврооблигаций узбекским банком

20 ноября 2019 17:46 (UTC+04:00)

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