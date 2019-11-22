Официальный курс маната к мировым валютам на 22 ноября

22 ноября 2019 10:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 22 ноября установлен на уровне 1,7 и 1,8808 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют

22.11.2019

1 доллар США

1 USD

1,7

1 евро

1 EUR

1,8808

1 австралийский доллар

1 AUD

1,1538

1 аргентинский песо

1 ARS

0,0284

1 белорусский рубль

1 BYN

0,8312

1 бразильский реал

1 BRL

0,4052

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0,4629

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0,1158

100 южнокорейских вон

100 KRW

0,1444

1 чешская крона

1 CZK

0,0737

100 чилийских песо

100 CLP

0,2138

1 китайский юань

1 CNY

0,2418

1 датская крона

1 DKK

0,2517

1 грузинский лари

1 GEL

0,5712

1 гонконгский доллар

1 HKD

0,2173

1 индийская рупия

1 INR

0,0237

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2,1958

100 индонезийских рупий

100 IDR

0,0121

100 иранских риалов

100 IRR

0,0040

1 шведская крона

1 SEK

0,1767

1 швейцарский франк

1 CHF

1,7109

1 израильский шекель

1 ILS

0,4906

1 канадский доллар

1 CAD

1,2796

1 кувейтский динар

1 KWD

5,5997

1 казахский тенге

1 KZT

0,0044

1 киргизский сом

1 KGS

0,0234

100 ливанских фунтов

100 LBP

0,1122

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0,4078

1 мексиканский песо

1 MXP

0,0877

1 молдавская лея

1 MDL

0,0976

1 египетский фунт

1 EGP

0,1056

1 норвежская крона

1 NOK

0,1859

100 узбекских сомов

100 UZS

0,0179

1 польский злотый

1 PLN

0,4375

1 российский рубль

1 RUB

0,0267

1 сингапурский доллар

1 SGD

1,2477

1 саудовский риал

1 SAR

0,4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2,3405

1 турецкая лира

1 TRY

0,2983

1 тайваньский доллар

1 TWD

0,0557

1 таджикский сомони

1 TJS

0,1755

1 новый туркменский манат

1 TMM

0,4857

1 украинская гривна

1 UAH

0,0704

100 японских иен

100 JPY

1,5649

1 новозеландский доллар

1 NZD

1,0889

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