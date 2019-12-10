PwC Azerbaijan провел семинар по Инновационному Налоговому Сотрудничеству в Азербайджане

10 декабря 2019 12:40 (UTC+04:00)

6 декабря 2019 года местная и региональная налоговая команда PwC провела семинар на тему «Инновационное налоговое сотрудничество в Азербайджане» для сотрудников Налоговых Органов.

Ведущими и модераторами семинара были Партнер PwC в Нидерландах Eelco Van Der Enden и Менеджер по Стратегии налогообложения и отчетности PwC в Нидерландах Куралай Байсалбаева, которые выступили в качестве инициаторов концепции «Горизонтального налогового мониторинга» в более чем 32 странах. В команду PwC Азербайджан были включены ведущие эксперты в области налогообложения Ариф Гулиев, Эльнур Мамедов, Фархад Гардашев и Севиндж Байнвель.

В заседании приняли участие более 20 представителей налоговых органов из различных ведомств.

Цель семинара заключалась в предоставлении информации о методологии горизонтального мониторинга. Данная методология охватывает разработку и внедрение устойчивой, оперативно-функционирующей и передовой системы отчетности, основанной на информационной технологии.

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