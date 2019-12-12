Бакинская фондовая биржа проведет очередное размещение облигаций минфина

12 декабря 2019 15:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 10 декабря пройдет аукцион по размещению дисконтных краткосрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана, на общую сумму 15 миллионов манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на сообщение биржи.

На аукционе будут предложены облигации номиналом 100 манатов и сроком обращения 364 дня. Дата оплаты процентов по облигациям - 15 декабря 2020 года.

Андеррайтером по выпуску государственных облигаций министерства финансов является инвестиционная компания Pasha Kapital.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор:Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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