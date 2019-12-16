Азербайджан первый на пост-советском пространстве по объему золотовалютного резерва на душу населения

16 декабря 2019 17:16 (UTC+04:00)

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