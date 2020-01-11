Месячный оборот на рынке Бакинской фондовой биржи сократился

11 января 2020 14:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В декабре 2019 года общий оборот на рынке Бакинской фондовой биржи (БФБ) составил 1,03 миллиарда манатов, что в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, сообщает в субботу Trend со ссылкой на отчетные данные биржи. За месяц объем оборота сократился на 26,5 процента.

Согласно данным БФБ, за отчетный месяц оборот на рынке долговых инструментов составил 961,76 миллиона манатов, сократившись относительно декабря 2018 года на 22,5 процента.

Оборот на рынке акций за декабрь составил рекордные в 2019 году 1,232 миллиона манатов. Тем не менее, в декабре 2018 года оборот составил почти в 60 раз больше - 72 миллиона манатов.

Оборот по РЕПО операциям в годовом исчислении вырос в 2,3 раза и за декабрь составил 65,67 миллиона манатов.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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