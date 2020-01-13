Золото в Азербайджане подорожало

13 января 2020 09:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане тринадцатого января повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 14,535 маната, составив 2644,7920 маната, унция серебра - на 0,258 маната, составив 30,6557 маната, унция платины на 16,15 маната, составив 1657,0750 маната, унция палладия на 20,29 маната, составив 3599,8350 маната.

Название

13.01.2019

10.01.2019

Золото

XAU

2644,7920

2630,2570

Серебро

XAG

30,6557

30,3977

Платина

XPT

1657,0750

1640,9250

Палладий

XPD

3599,8350

3576,5450

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на тринадцатое января составляет 1,7 AZN/USD.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Финансы 11 января 10:45
Золото в Азербайджане подешевело
Финансы 10 января 09:26
Золото в Азербайджане подешевело
Финансы 9 января 09:58
Золото в Азербайджане подорожало
Финансы 8 января 09:38
Золото в Азербайджане подорожало
Финансы 7 января 09:45
Золото в Азербайджане подорожало
Финансы 30 декабря 2019 10:07
Лента новостей
Узбекистан улучшил позиции в индексе Глобальной продовольственной безопасности
Бизнес 09:52
Нефтяной госконцерн Туркменистана приобретет геофизическое оборудование
Тендеры 09:50
Стоимость нефти колеблется на фоне неопределенности на Ближнем Востоке
Энергетика 09:48
Филиал итальянской Eni объявил тендер в Туркменистане
Тендеры 09:43
Казахстано-германское нефтедобывающее СП закупит насосы
Тендеры 09:35
На автомагистралях Баку снижена скорость движения
Общество 09:34
Конфликт на кыргызско-таджикской границе, есть задержанные
Кыргызстан 09:28
В Узбекистане произведен гидроразрыв пласта на газовой скважине
Энергетика 09:23
Турция и Китай увеличили товарооборот в ноябре прошлого года
Турция 09:11