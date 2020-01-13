Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане тринадцатого января повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подорожала на 14,535 маната, составив 2644,7920 маната, унция серебра - на 0,258 маната, составив 30,6557 маната, унция платины на 16,15 маната, составив 1657,0750 маната, унция палладия на 20,29 маната, составив 3599,8350 маната.
|
Название
|
13.01.2019
|
10.01.2019
|
Золото
|
XAU
|
2644,7920
|
2630,2570
|
Серебро
|
XAG
|
30,6557
|
30,3977
|
Платина
|
XPT
|
1657,0750
|
1640,9250
|
Палладий
|
XPD
|
3599,8350
|
3576,5450
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Официальный курс на тринадцатое января составляет 1,7 AZN/USD.
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