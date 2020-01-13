Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане тринадцатого января повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 14,535 маната, составив 2644,7920 маната, унция серебра - на 0,258 маната, составив 30,6557 маната, унция платины на 16,15 маната, составив 1657,0750 маната, унция палладия на 20,29 маната, составив 3599,8350 маната.

Название 13.01.2019 10.01.2019 Золото XAU 2644,7920 2630,2570 Серебро XAG 30,6557 30,3977 Платина XPT 1657,0750 1640,9250 Палладий XPD 3599,8350 3576,5450

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на тринадцатое января составляет 1,7 AZN/USD.

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