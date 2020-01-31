Эльман Рустамов: Работа над оздоровлением банковского сектора будет продолжена

31 января 2020 11:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Работа над оздоровлением банковского сектора будет продолжена.

Об этом сказал журналистам председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов, сообщает Trend в пятницу с пресс-конференции ЦБА.

По словам Рустамова, полное оздоровление банковского сектора ожидается уже в первой половине текущего года.

Глава ЦБА отметил, что уже в 2019 году был отмечен подъем в банковском, страховом и ипотечном секторах.

Напомним, что сегодня в ЦБА проходит пресс-конференция, посвященная изменению учётной ставки.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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