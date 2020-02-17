В Узбекистане поднимаются цены на золото

БАКУ/Trend/ - В декабре минувшего года цена фиксинга Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов за одну унцию (31,1 грамма) золота выросла на 17 процентов, с 1302,2 долларов до 1523 долларов, сообщает Trend со ссылкой на Узбекистанскую республиканскую товарно-сырьевую биржу (УзРТСБ).

В сообщении указано, что стартовая стоимость драгоценных металлов на бирже определяется на основе последнего утреннего фиксинга Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов в национальной валюте по курсу Центрального банка Узбекистана на дату совершения биржевой сделки.

В сообщении говорится, что за 2019 год через биржевые торги УзРТСБ было реализовано 145,1 килограмма золота и серебра на общую сумму свыше 6,1 миллиарда сумов (637,076 долларов).

Через биржу продано 12,6 кг золота на сумму 5,5 миллиарда сумов (574 413 долларов). При этом биржевая котировка золота составила 435 200 сумов (45,4 долларов) за один грамм. Объем продаж серебра достигла 132,5 кг серебра на сумму 605,7 миллиона сумов (63 258 долларов). Средневзвешенная цена серебра составила 4 600 сумов (0,5 доллара) за один грамм, говорится в сообщении.

"За январь 2020 года предприниматели приобрели через биржу 700 грамм золота на общую сумму свыше 330 миллионов сумов (35,5 долларов). Средневзвешенная цена на золото за январь текущего года составила 476,100 сумов (49,7 долларов) за грамм.

Продавцом драгоценных металлов на биржевом рынке выступает АО «Алмалыкский ГМК», а покупателями являются производители продукции промышнного назначения, имеющие мощности по их переработке, а также производители ювелирных изделий", - отмечено в сообщении информационной службы УзРТСБ.

Как сообщалось ранее со ссылкой на данные официальной статистики, главной позицией узбекского экспорта в 2019 году остались драгметаллы. На золото пришлось более 4,9 миллиарда долларов - 27,5 процента общереспубликанского экспорта.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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