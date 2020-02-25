Фондовая биржа в Баку разместила гособлигации с трехлетним сроком

Финансы 25 февраля 2020 17:57 (UTC+04:00)
Фондовая биржа в Баку разместила гособлигации с трехлетним сроком

БАКУ/Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций (ГСО) министерства финансов Азербайджана, стоимостью 25 миллионов манатов. Срок оборота составляет 1092 дня, сообщает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

В ходе аукциона 12 инвесторов подали 19 заявок в ценовом диапазоне от 94,8834 маната (при доходности в 9,5 процента) до 102,9599 маната (6,3999 процента) за одну облигацию.

Согласно решению министерства финансов, цена отсечения облигаций составила 102,9599 маната (6,3999 процента), а средневзвешенная цена – 102,9599 маната (6,3999 процента). Общая сумма заказов по номинальным ценам составила 94,805 миллиона манатов, а объем размещения – 25 миллионов манатов.

Дата погашения облигаций – 26 февраля 2023 года.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: @eldarjanashvili

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