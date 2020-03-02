Центробанк Узбекистана запустил сервис платежей QR-online

БАКУ/Trend/ - Центральным банком Узбекистана совместно с коммерческими банками запущен в эксплуатацию универсальный стандартизированный сервис платежей QR-online, сообщает Trend со ссылкой на ЦБ.

В рамках данной системы торгово-сервисные предприятия (хозяйствующие субъекты) через обслуживающие их коммерческие банки формируют и регистрируют QR-код. Покупатели осуществляют оплату за товары и услуги путем сканирования QR-кода продавца и ввода суммы покупки в мобильном приложении поставщика платежной услуги, при этом денежные средства снимаются со счетов банковских карт и электронных кошельков, привязанных к приложению.

Торгово-сервисные предприятия могут отслеживать поступление средств в онлайн-режиме по системе QR-online по каналу @onlineqrbot в Теlegram через банковский персональный кабинет или путем смс-информирования.

Ожидается, что новая услуга банков будет востребована организациями, осуществляющими деятельность в сферах доставки товаров и перевозки пассажиров, как наиболее удобное средство принятия платежей при помощи QR-кода без использования терминалов.

В настоящее время в Ташкенте в ходе внедрения системы QR-online коммерческими банками торгово-сервисным предприятиям предоставлено более трех тысяч QR-стикеров.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @seyfaddini