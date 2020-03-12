Валютный аукцион в Азербайджане вызвал спрос на $220 млн

Финансы 12 марта 2020 14:46 (UTC+04:00)
Валютный аукцион в Азербайджане вызвал спрос на $220 млн

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел внеочередной валютный аукцион с участием Государственного нефтяного фонда, в ходе которого азербайджанские банки приобрели 155 миллионов долларов, сообщает в среду Trend со ссылкой на сообщение ЦБА.

Согласно информации, спрос со стороны банков на аукционе вырос относительно предыдущего аукциона на 31,2 процента или на 52,6 миллиона долларов, составив 220,8 миллиона долларов.

Учитывая количество дней, оставшихся до очередного, проводимого по графику, валютного аукциона, а также с целью обеспечения банками бесперебойности торгов валютой в выходные дни спрос банков на аукционе будет полностью обеспечен.

Отметим, что позавчера, 10 марта 2020 года, был проведен первый за долгое время валютный аукцион с участием Госнефтефонда, в ходе которого азербайджанские банки приобрели 323,2 миллиона манатов.

К проведению валютных аукционов посредством односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с середины января 2017 года. В марте 2020 года было решено провести внеочередные валютные аукционы в связи с возросшим спросом населения на иностранную валюту на фоне провалившейся сделки ОПЕК+, повлекшей за собой резкий спад цен на нефть.

Официальный курс на 12 марта составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @eldarjanashvili

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