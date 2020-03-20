Рост котировок наметился на бирже Гонконга после серии обвалов

Рост котировок акций наметился в пятницу на Гонконгской фондовой бирже после серии обвалов, вызванных пандемией коронавируса. Индекс Hang Seng при открытии утренней сессии поднялся на 438 пунктов (2%) и достиг значения 22147, свидетельствуют данные этой площадки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Положительная динамика передалась 47 из 50 голубых фишек, входящих в структуру индекса. На 4% подорожали акции интернет-гиганта Tencent - до 357,2 гонконгского доллара за бумагу. На 6,41% улучшились позиции Китайской национальной офшорной нефтяной корпорации (CNOOC) - до 6,81 гонконгского доллара за единицу. В уверенном плюсе торгуются активы, связанные с производством автомобилей, высокими технологиями, недвижимостью, нефтедобычей.

По мнению аналитиков, подъем рынка связан со стремлением инвесторов скупать активы, сильно обесценившиеся в ходе массовых распродаж предыдущих дней. Деловые круги также приветствовали готовность стран Запада к масштабным стимулирующим мерам, направленным на защиту экономики от последствий пандемии.

Положительная динамика также отмечена на фондовых площадках материкового Китая, Тайваня, Южной Кореи, Филиппин, Сингапура, Малайзии.