Кампании, проведенные Mastercard, повлияли на рост бесконтактных платежей в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - С момента запуска Mastercard лотерейной кампании в Азербайджане транзакции по картам увеличились на 40, а бесконтактные платежи - на 70 процентов, сообщили Trend в компании.

В Mastercard отмечают, что люди стали избегать наличных денег и используют более безопасные и надежные способы оплаты при видимом наличии преимуществ безналичных расчетов.

«Эти показатели роста будут увеличиваться по мере приближения розыгрыша первого роскошного автомобиля к концу июня», - говорят в компании.

Сама лотерейная кампания также направлена на поощрение кассиров, которые несут на себе функции информирования покупателей, стимулируя увеличение объемов платежей по карточкам и бесконтактным картам.

«Мы все знаем, что бесконтактные платежи — это быстро, просто и безопасно. Теперь мы добавили преимущества к этой тройке. Мы, как Mastercard, рады поддержать усилия правительства в проекте «Безналичный Азербайджан» по увеличению доли цифровых платежей для построения прозрачной экономики Азербайджана», - сказал глава Mastercard в Азербайджане Эрдем Чакар, отметив, что оплата с помощью данной системы в супермаркетах Bravo теперь и безопасна, и выгодна.

Отметим, что в начале 2020 года Mastercard запустил годовую лотерейную кампанию, в рамках которой любой покупатель в Bravo, оплачивающий покупки картами Mastercard или Maestro, выпущенными в Азербайджане, получает шанс поучаствовать в лотерее, которая проводится каждый месяц, а при оплате бесконтактным методом шансы увеличиваются в 10 раз. Кампания действительна во всех магазинах Bravo в Азербайджане. Призы кампании - два роскошных автомобиля Lexus и 20 последних моделей iPhone. Победители и даты розыгрыша будут объявляться на сайте каждый месяц.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: @eldarjanashvili