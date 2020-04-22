В Азербайджане предлагается применение налоговых льгот в наиболее пострадавших от пандемии сферах

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается применение налоговых льгот для налогоплательщиков в наиболее пострадавших от пандемии сферах деятельности.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство налогов, в соответствии с Планом мероприятий, утвержденным распоряжением Кабинета министров от четвертого апреля 2020 года, министерством налогов Азербайджана предусматривается предоставление налоговых льгот и отпусков субъектам предпринимательства, работающим в областях, пострадавших от пандемии.

В пакете предложений, наряду с освобождением от налога на имущество и земельного налога сфер деятельности, пострадавших от воздействия коронавирусной пандемии, налогоплательщикам, занятым в этих областях, в зависимости от выбранного ими метода налогообложения, с первого января 2020 года предусматривается предоставление ряда налоговых льгот сроком на один год.

Так, для плательщиков налогов, работающих в режиме налогообложения прибыли (дохода), предусмотрены налоговые льготы в размере 75 процентов от полученной прибыли (дохода). В свою очередь, для налогоплательщиков, занятых в сфере общественного питания и пассажирских перевозок, являющихся плательщиками упрощенного налога, предусмотрена 50-процентная скидка на сумму упрощенного налога.

Налоговая ставка и сумма На данный момент Рекомендуется Сектор общественного питания 8 процентов 4 процента Пассажирские перевозки (кроме такси) - на каждое сиденье* 1,8 маната 0,9 маната Пассажирский транспорт (такси) - на каждое транспортное средство* 9 манатов 4,5 маната