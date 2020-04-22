В Азербайджане предлагается применение налоговых льгот в наиболее пострадавших от пандемии сферах
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается применение налоговых льгот для налогоплательщиков в наиболее пострадавших от пандемии сферах деятельности.
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство налогов, в соответствии с Планом мероприятий, утвержденным распоряжением Кабинета министров от четвертого апреля 2020 года, министерством налогов Азербайджана предусматривается предоставление налоговых льгот и отпусков субъектам предпринимательства, работающим в областях, пострадавших от пандемии.
В пакете предложений, наряду с освобождением от налога на имущество и земельного налога сфер деятельности, пострадавших от воздействия коронавирусной пандемии, налогоплательщикам, занятым в этих областях, в зависимости от выбранного ими метода налогообложения, с первого января 2020 года предусматривается предоставление ряда налоговых льгот сроком на один год.
Так, для плательщиков налогов, работающих в режиме налогообложения прибыли (дохода), предусмотрены налоговые льготы в размере 75 процентов от полученной прибыли (дохода). В свою очередь, для налогоплательщиков, занятых в сфере общественного питания и пассажирских перевозок, являющихся плательщиками упрощенного налога, предусмотрена 50-процентная скидка на сумму упрощенного налога.
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Налоговая ставка и сумма
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На данный момент
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Рекомендуется
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Сектор общественного питания
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8 процентов
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4 процента
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Пассажирские перевозки (кроме такси) - на каждое сиденье*
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1,8 маната
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0,9 маната
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Пассажирский транспорт (такси) - на каждое транспортное средство*
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9 манатов
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4,5 маната
Отметим, что пакет предложений по налоговым льготам и отпускам широко обсуждался с государственными структурами, общественными организациями предпринимателей, в том числе с Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей), Ассоциацией банков Азербайджана, а также с субъектами предпринимательства, действующими по отдельным секторам, в рамках рабочей группы, созданной с целью оценки негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) на национальную экономику.
В связи с этим министерством экономики были подготовлены предложения по необходимым изменениям в Налоговый кодекс и Закон Азербайджана “О социальном страховании”. После повторного рассмотрения в правительстве проекты документов, включенные в пакет предложений, были представлены Милли Меджлису.
(Автор: Эльдар Джанашвили)