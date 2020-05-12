В Азербайджане ликвидированы еще два банка (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - C 12 мая 2020 года в соответствии со статьями 16.1.6, 16.1.7 и 16.1.9 Закона Азербайджана "О банках" лицензии ОАО AGBank и ОАО NBCBank были аннулированы, и оба банка обратились в суд с заявлением о банкротстве.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана, оценки, проведенные временным администратором ЦБА в ОАО NBCBank, еще раз подтвердили неудовлетворительное финансовое положение данного банка, полную потерю капитала и серьезные проблемы с ликвидностью, а также выяснилось, что банк не смог выполнить свои обязательства по вкладам и по ликвидности.

В результате рискованной и непруденциальной кредитной политики, проводимой ОАО NBCBank, за исключением ипотечных кредитов, выданных за счет средств Фонда ипотечных и кредитных гарантий Азербайджана, по состоянию на 30 апреля 2020 года более половины (54 процента) кредитного портфеля банка находится в нерабочем состоянии (73 миллиона манатов). После корректировок в целевых резервах совокупный капитал банка составил отрицательные 24 миллиона манатов. В совокупности для восстановления позиции капитала требовались дополнительные финансы в размере 74 миллионов манатов. Кроме того, временным администратором было установлено, что пруденциальная и статистическая отчетность, представленная банком, постоянно искажалась.

Проверки, проведенные временным администратором в ОАО AGBank, подтвердили неудовлетворительное финансовое положение банка, полную утрату его капитальных позиций. На 30 апреля 2020 года 51 процент

кредитного портфеля банка находится в нерабочем состоянии. После корректировок в целевых резервах совокупный капитал банка составил отрицательные 167 миллионов манатов. Для восстановления позиции капитала требовались дополнительные финансы в размере 212 миллионов манатов.

Учитывая вышеизложенное, в связи с полной потерей капитала, неспособностью погасить обязательства перед кредиторами, а также тем, что они не осуществляют свою текущую деятельность в надежном и

пруденциальном порядке, правление Центробанка с 12 мая 2020 года аннулировало лицензии NBCBank и AGBank, и оба банка обратились в суд с заявлением о банкротстве.

Основной целью шагов, предпринятых правительством и ЦБА, является оздоровление банковской системы в целом и защита интересов населения, особенно их сбережений в банках, предотвращение угрозы потери их вкладов и создание возможности их свободного использования. Общая сумма защищенных вкладов населения в четырех аннулированных банках составляет 686 миллионов манатов, принадлежащих 215 тысячам вкладчикам. В этих банках более 99 процентов от общего депозитного портфеля – защищенные вклады, и они полностью компенсируются.

Исполнение ликвидатором обязательств банков в первую очередь начнется с возврата вкладов. Средства, поступающие от реализации активов и продажи имущества, будут направлены на исполнение других обязательств указанных банков (перед субъектами бизнеса, а также физическими лицами, не охваченными схемой страхования вкладов) в порядке, установленном законодательством.

Напомним, что в соответствии со статьями 57.1 и 57.3 Закона Азербайджана "О банках", в ОАО Atabank, ОАО AGBank, ОАО NBCBank и ОАО Amrahbank назначены временные администраторы, к которым перешли все полномочия по управлению этими банками, в том числе полномочия общего собрания акционеров банка. Затем решением правления Центробанка от 28 апреля 2020 года лицензии двух банков - ОАО Atabank и ОАО Amrahbank были аннулированы.

За прошедший период с момента принятия этих решений в ОАО AGBank и ОАО NBCBank временными администраторами Центробанка была продолжена реализация предусмотренных законодательством мер, проведены соответствующие оценки.

Одновременно с этим, в соответствии с требованиями законодательства на основании заявления Центрального банка решением Бакинского апелляционного суда от 30 апреля ОАО Atabank и ОАО Amrahbank объявлены банкротами, Фонд страхования вкладов определен ликвидатором этих банков.

С первого мая начался процесс передачи банков ликвидатору, и в настоящее время он уже завершается. Согласно решению Попечительского совета Фонда страхования вкладов, для ОАО Atabank и ОАО Amrahbank в качестве банка-агента был выбран ОАО Kapital Bank, а защищенные вклады будут полностью компенсированы в соответствии с законом Азербайджана "О полном страховании вкладов".

Все ликвидированные банки являются членами Фонда страхования вкладов и компенсации будут выплачиваться за счет средств, поступивших от реализации закрытых фондом активов банков, и календарной платы, внесенной банками, осуществляющими деятельность без привлечения каких-либо государственных средств.

С целью обеспечения прозрачности решений, принятых ЦБА в направлении оздоровления банковского сектора, осуществляются широкомасштабные коммуникационные мероприятия, информируется общественность и этот процесс будет продолжен.

(Автор: Эльдар Джанашвили)