Глава АБА: Процесс выдачи компенсации вкладчикам закрытых банков начнётся до конца месяца

БАКУ /Trend/ - Защита граждан во всех сферах является приоритетной задачей для правительства, сообщает в среду Trend со ссылкой на слова главы Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев во время выступления в программе Hədəf.

По его словам, особое внимание, уделяемое правительством защите граждан во всех сферах, дает возможность сегодня гарантировать полную компенсацию защищённых вкладов.

Он также отметил, что доля застрахованных вкладов от депозитного портфеля ликвидированных банков составляет 99 процентов и компенсация будет осуществляться в полном объеме за счёт средств Фонда страхования вкладов. При этом даже оставшийся процент не застрахованных вкладов, а также вклады юридических лиц и остатки на счетах будут компенсированы за счет реализованных активов.

Глава ассоциации также отметил что возвращение не застрахованных вкладов является трудоемким процессом, однако сохранность всех сбережений и их полная компенсация гарантированны.



Комментируя сроки, Нуриев отметил что процесс выдачи компенсации вкладчикам ликвидированных банков начнётся не позже конца этого месяца.

Напомним, что 27 апреля решением правления Центрального банка Азербайджана в ОАО Atabank, AGBank, NBC Bank и Amrah Bank назначены временные администраторы, а затем, 28 апреля и 12 мая лицензии всех четырех банков были аннулированы и был запущен процесс банкротства.

(Автор: Эльдар Джанашвили)