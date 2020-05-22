В Азербайджане из госбюджета выделены 533 млн манатов для помощи пострадавшим от пандемии

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане для помощи пострадавшим от пандемии из госбюджета были выделены 533,26 миллиона манатов.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство финансов Азербайджана, в утвержденном Кабинетом министров Плане мероприятий предусматривается финансирование ряда сфер в поддержку предпринимательства и продолжения экономического роста. В том числе, из госбюджета на выплату заработной платы наемным работникам в областях, пострадавших от пандемии, выделены 69,12 миллиона манатов, для оказания финансовой поддержки частным (микро) предпринимателям – 55,64 миллиона манатов.

Также в целях предоставления государственных гарантий по банковским кредитам субъектам предпринимательства и субсидирования кредитных процентов Фонд развития предпринимательства выделил 35 миллионов манатов.

В целом по указанным направлениям поступило средств в объеме 159,76 миллиона манатов.

Также завершен перевод министерству труда и социальной защиты населения средств в объеме 229 миллионов манатов с целью обеспечения для 600 тысяч человек, зарегистрированных в органах Государственной службы занятости в качестве безработных, единовременной выплаты в течение двух месяцев в размере 190 манатов; 15 миллионов манатов для обеспечения временной занятости безработных. Таким образом, в министерство труда и социальной защиты населения по линии минфина на эти цели поступили 244 миллиона манатов бюджетных средств.

Как предусмотрено в Плане мероприятий, предусмотрена финансовая поддержка и жизненной важной для экономики сферы пассажирского транспорта. Как известно, в связи с прекращением из-за пандемии коронавируса полетов и значительным снижением доходов авиакомпаний, “Азербайджанские Авиалинии”, как и все авиакомпании мира, понесли большие убытки. В рамках мер государственной поддержки ЗАО “Азербайджанские Авиалинии" обеспечен перевод средств в объеме 86,9 миллиона манатов. Финансовая поддержка, выделяемая из госбюджета, в первую очередь направлена на выплату заработной платы и приравненных к ней выплат работникам, работающим в АЗАЛ и подведомственных ему организациях, кредиторской задолженности перед внешними и внутренними учреждениями, коммунальных и иных минимальных операционных расходов.

В рамках мер поддержки ЗАО “Бакинский метрополитен” выделены из госбюджета 2,6 миллиона манатов, отметили в минфине.

За счет средств, предусмотренных Планом мероприятий, по линии министерства экономики были обеспечены 1,6 миллиона манатов для оплаты труда 4134 наемных работников 323 субъектов предпринимательства, действующих на территории Нахчыванской Автономной Республики и 2,3 миллиона манатов - для оказания финансовой помощи 6282 индивидуальным (микро) предпринимателям. Также в целях оказания государственной поддержки лицам, зарегистрированным как безработные, выделены средства в размере 3,61 миллиона манатов. Для компенсации заработной платы и других операционных расходов Нахчыванского международного аэропорта, а также оказания финансовой помощи семи субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере междугородных и внутригородских транспортных услуг, Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики выделены 1,24 миллиона манатов.

Финансирование работ по поддержке и льготам во всех областях, пострадавших от пандемии, осуществляется органами казначейства на ежедневной основе в соответствии с Планом мероприятий, утвержденным Кабинетом министров.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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