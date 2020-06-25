PASHA Сapital внедрил новый продукт на азербайджанском рынке ценных бумаг

БАКУ/Trend/ - Инвестиционная компания PASHA Capital, являющаяся лидером местного рынка ценных бумаг, представила на азербайджанском рынке новый продукт.

Как сообщили Trend в компании, к услугам, которые на данный момент PASHA Capital оказывает на рынке (маркетмейкинг, андеррайтинг, консультационные услуги и пр.,) прибавилась возможность осуществлять форекс-торговлю на мировом валютном рынке. Благодаря данной услуге клиент получает посредством надежного инвестиционного партнера доступ к глобальному валютному рынку с ежедневным объемом транзакций в 5 трлн. долларов.

По словам директора компании PASHA Capital Джейхуна Гаджиева, данный продукт предоставляет для клиента возможность заключать сделки напрямую с мировой биржей.

«Иными словами, это услуга, которая может быть интересна клиенту PASHA Capital для определённых инвестиционных целей. Данный продукт является весьма удобным и очень востребованным на протяжении десятков лет финансовым инструментом. Уверен, что продукт станет востребованным и в Азербайджане, что внесет свой вклад в дальнейшее успешное развитие рынка ценных бумаг», - сказал Джейхун Гаджиев.

В настоящее время PASHA Сapital является лидером рынка ценных бумаг Азербайджана по объёму проведенных операций на Бакинской фондовой бирже. По состоянию за май 2020 года, сумма операций компании увеличилась на 30,4% и составила 3,73 млрд. манатов, что составляет больше 69% от совокупного объема операций на бирже.

На сегодняшний день клиенты компании PASHA Capital получают возможность проводить торговые операции с использованием более чем 40 торговых инструментов, среди которых драгоценные металлы, CFD и др. Компания предоставляет своим клиентам одну из самых популярных и используемых платформ MetaTrader 4, предоставляя при этом круглосуточную техническую поддержку.

Отметим, что PASHA Сapital создана в июне 2012 года и за время деятельности была удостоена нескольких наград, последними из которых на данный момент являются награды в качестве «Лучшего брокера в Азербайджане» от EMEA Finance в 2013 году, «Лучшей инвестиционной компании года в Азербайджане» от Cbonds Awards CIS в 2019 году, а также «Лучшего управляющего активами в стране» от EMEA Finance в 2019 году.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)