PASHA Kapital значительно увеличил прибыль

Финансы 29 июня 2020 23:25 (UTC+04:00)
PASHA Kapital значительно увеличил прибыль

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская инвестиционная компания PASHA Kapital, являющаяся лидером биржевого рынка страны, завершила 2019 год с прибылью в 842,5 тысячи манатов, в то время как по результатам 2018 года прибыль компании составила 506,3 тысячи манатов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на аудиторский отчет организации.

За год прибыль компании выросла на две трети.

Согласно аудиторскому отчету организации, чистая процентная прибыль компании составила 254 тысячи манатов (рост за год – в 4,5 раза) и была сформирована за счет процентных доходов в размере 499,5 миллиона манатов (рост за год – в 8,9 раза) и процентных расходов в размере 245,5 миллиона манатов. Резервы по обесценению активов с процентами составили 536,76 тысячи манатов.

Непроцентные доходы на конец декабря 2019 года, увеличившись на 64 процента, составили 132,7 тысячи манатов, расходы – 2,82 миллиона манатов (рост на 33,2 процента).

В итоге операционная прибыль за год составила 1,07 миллиона манатов против прибыли 631,34 тысячи манатов в 2018 году. Налог на прибыль составил 228,147 тысячи манатов.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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