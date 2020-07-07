Большая часть операций на Бакинской фондовой бирже осуществляется PASHA Kapital

БАКУ/Trend/ - Инвестиционной компании PASHA Kapital принадлежит наибольший объем операций, осуществленных на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-мае, сообщает во вторник Trend со ссылкой на статистические показатели БФБ.

Согласно данным, 67,8 процента от общей суммы операций, в размере 4,411 миллиарда манатов пришлось на инвестиционную компанию PASHA Kapital.

Чуть больше 11,7 процента от общей суммы в размере 854 миллионов манатов пришлось на инвестиционную компанию AzFinance. На компанию Unicapital пришлось около семи процентов или 446,5 миллиона манатов.

Совокупный объем операций прочих инвестиционных компаний составил 618,47 миллиона манатов. Совокупная доля четырех других компаний в общем объеме операций составила 13,3 процента.

Название компании Количество операций (в манатах) Объем операций (в манатах) Доля от общего объема операций (в %) Paşa Kapital İ.Ş. QSC 976 4 411 953 248 67,8 AzFinance İ.Ş. QSC 607 762 086 243 11,7 Unicapital İ.Ş. ASC 346 446 500 593 7,2 İnvest -AZ İ.Ş. QSC 1093 176 703 794 2,7 BTB Kapital İŞ. ASC 242 323 468 244 4,9 Xalq Kapital İ.Ş. QSC 349 308 123 422 4,6 PSG Kapital İ.Ş. QSC 506 76 328 906 1,1 Всего: 6 505 164 450 100

(Автор: Фидан Бабаева.)

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