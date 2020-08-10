Сделки по корпоративным ценным бумагам на Бакинской фондовой бирже выросли

БАКУ/Trend/ - В январе-июле 2020 года общий объем операций по корпоративным ценным бумагам на Бакинской фондовой бирже составил 1,26 миллиарда манатов, сообщает Trend со ссылкой на отчетные данные биржи.

При этом за аналогичный период 2019 года объем операций по корпоративным ценным бумагам составил 406,063 миллиона манатов. Таким образом, совокупный объем проведенных операций за январь-июнь 2020 года увеличился в годовом исчислении в 3,1 раза.

Среди проведенных операций 17 сделок на сумму 128,948 миллиона манатов было совершено на первичном рынке, что в два раза больше, чем за январь-июль 2019 года. Из них семь сделок были совершены по ипотечным облигациям в общем размере 3,5 миллиона манатов (рост в 12,5 раза).

На вторичный рынок пришлось 1 207 операций общим объемом 1,131 миллиарда манатов. Также на вторичном рынке была продана 948 акций на сумму 8,762 миллиона манатов, что почти в 7,5 раза больше, чем в январе-июле 2019 года.

Сделки РЭПО по корпоративным ценным бумагам составили 36,5 миллиона манатов (рост в 5,2 раза). Всего за январь-июль на Бакинской фондовой бирже было проведено 504 сделки корпоративного РЭПО. Это почти в два раза больше числа сделок за первое полугодие предыдущего года.

(Автор: Эльдар Джанашвили)