Азербайджанский Bank BTB увеличил активы

БАКУ /Trend/ - По итогам первой половины 2020 года крупный азербайджанский банк - Bank BTB увеличил совокупные активы по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год на 18,6 процента, сообщает в среду Trend со ссылкой на балансовый финансовый отчет банка.

Согласно отчету, совокупные активы увеличились за год на 56,4 миллиона манатов, до 360,33 миллиона манатов. В структуре активов наибольшую долю (58,3 процента) занимает кредитный портфель в объеме 209,9 миллиона манатов, увеличившийся на 17,2 процента относительно аналогичного показателя за предшествующий год.

Объем депозитов, выданных другим банкам и финансовым институтам, вырос в 3,5 раза, составив 30,9 миллиона манатов. Инвестиции в ценные бумаги составили 25,2 миллиона манатов, увеличившись на 33,4 процента относительно конца декабря прошлого года.

Чуть более 3,1 процента от объема совокупных активов занимают наличные денежные средства и их эквиваленты. Их объем также вырос на 6,4 процента, до 21,55 миллиона манатов.



В структуре долгосрочных активов недвижимость, оборудование и нематериальные активы почти не изменились, составив 67,63 миллиона манатов. Другие финансовые активы составили 5,86 миллиона манатов – на 11,1 процента больше, чем за первое полугодие 2019 года..

Отметим, что BTB Bank был создан в 2010 году и в настоящее время имеет 17 пунктов обслуживания.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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