Активы страховой компании "Ipək Yolu" многократно увеличились

БАКУ/Trend/ - По итогам первого полугодия 2020 года совокупные активы страховой компании (СК) "Ipək Yolu" увеличились с начала года в 2,4 раза, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на балансовый отчет банка.

Согласно отчету, совокупные активы увеличились на 41,53 миллиона манатов, до 70,5 миллиона манатов.

В структуре активов наибольшую часть, около 60 процентов, занимает доля перестраховщиков в страховых резервах в объеме 42,73 миллиона манатов. Для сравнения, в начале года эта сумма равнялась всего 7,5 миллионов манатов. Также значительную долю (18,4 процента) занимает дебиторская задолженность компании в объеме 13 миллионов манатов (рост в 2,5 раза с начала года). При этом дебиторская задолженность по страхованию составила 12,83 миллиона манатов, что так же в 2,5 раза больше, чем по итогам 2019 года. Прочая дебиторская задолженность составила 139,8 тысячи манатов, увеличившись в 12,3 раза.

На денежные средства СК пришлось почти 17,6 процента от всех активов в объеме 12,4 миллионов манатов (сокращение на 10 процентов), из которых 9,9 миллиона манатов – депозитные счета компании. Прочие краткосрочные активы составили девять тысяч манатов – в 2,5 раза меньше чем в начале года.

В структуре долгосрочных активов недвижимость и оборудование незначительно сократились на 15,1 процента, до 130,9 тысячи манатов. Нематериальные активы так же не изменились, составив 165,4 тысячи манатов. Приобретенные долгосрочные ценные бумаги составили 1,5 миллиона манатов. Другие активы составили почти 4,14 миллиона манатов.

(Автор: Эльдар Джанашвили)