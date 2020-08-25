Азербайджанская страховая компания Standard Insurance объявлена банкротом

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская страховая компания (СК) Standard Insurance объявлена банкротом и на этом основании создается ликвидационная комиссия, сообщает Trend cо ссылкой на Бакинский Коммерческий суд.

Соргласно решению, ликвидационную комиссию СК возглавит исполнительный директор Бюро обязательного страхования (БОС) Рашад Ахмедов.

В соответствии с требованиями законодательства обязательства, по договорам обязательного страхования, заключенным со Standard Insurance, будут переданы БОС, а добровольные договоры страхования будут расторгнуты, а страховые взносы возвращены клиентам.

Напомним, что согласно решению Совета Правления Центрального банка Азербайджанской Республики от 19 мая 2020 года, в соответствии со ст. 4, 109.1.2, 118.1.1 и 118.1.2 закона "О страховой деятельности" Азербайджанской Республики, лицензия на осуществление страховой деятельности страховой компании Standard Insurance была аннулирована, в компанию был назначен временный администратор, а также в суд было направлено заявление о возбуждении процедуры банкротства компании.

В соответствии с законодательством, полномочия органов управления ОАО Standard Insurance были прекращены и переданы временному администратору, назначенному ЦБ страны.

На основании мониторинга, осуществленного Центробанком - регулятором страхового рынка страны, было выявлено, что совокупный капитал страховой компании значительно ниже требуемого уровня, по данному поводу были проведены соответствующие обсуждения с руководством компании. Однако, акционеры не предоставили конкретный план полного восстановления капитала Standard Insurance. Критерии эффективности деятельности компании были оценены как крайне низкие, компания завершила последние два года с убытком.

Перед руководством компании неоднократно поднимался вопрос о поведении на страховом рынке страны, особенно в сфере защиты прав потребителей. Хроническая проблема ликвидности компании привела к серьезным задержкам в процессе урегулирования страховых случаев, что привело к росту недовольства потребителей страховых услуг.

Учитывая все вышеизложенное, руководство Центрального банка приняло решение о прекращении деятельности компании и аннулировании ее лицензии.

(Автор: Эльдар Джанашвили)