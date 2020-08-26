Германия поддерживает расширение доступа Грузии в рамках программы МВФ Extended Fund Facility

БАКУ/Trend/ - В 2020 году Германия поддержала расширение доступа Грузии в рамках действующей программы МВФ "Extended Fund Facility", сообщили Trend в Федеральном министерстве финансов Германии.

"В рамках этого проекта Грузия уже получила 375,60 миллиона долларов в мае 2020 года, что позволило стране удовлетворить срочные потребности в расходах в секторе здравоохранения и на стабилизацию экономики во время кризиса COVID-19", - отмечает министерство.

По данным ведомства, Германия поддержала предложение Еврокомиссии о предоставлении макрофинансовой помощи (МИД) в контексте пандемии COVID-19.

"В результате 25 мая 2020 года Европейский парламент и Европейский совет приняли решение предоставить до 3 миллиардов евро МИД десяти партнерам по расширению и соседству, чтобы помочь им ограничить экономические последствия пандемии коронавируса. Программа МИД для Грузии стоит до 150 миллионов евро и будет выплачиваться двумя частями", - отметили в министерстве.

Как отмечает министерство, кроме того, ЕС предоставляет Грузии ежегодные гранты в размере 120 миллионов евро на финансовый период 2014-2020 годов в рамках проекта ENI.

"Германия финансирует примерно 21 процент бюджета ЕС и, следовательно, также около 21 процента ENI", - добавили в министерстве.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)