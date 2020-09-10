Минэкономики Азербайджана назвало преимущества электронной кредитной платформы
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Состояние грогги, или Бой с тенью… Азербайджанские мастера кино и звезды сериалов в новом фильме (ФОТО)
В Азербайджане ожидается утверждение Соглашения между странами СНГ о защите прав на объекты интеллектуальной собственности
Создание Тюркской торговой палаты будет способствовать увеличению экспортного потенциала стран-членов Тюркского совета - Микаил Джаббаров (ФОТО)
Основной задачей A-Level Education Group является формирование у студентов коммуникативной компетенции в среде носителей изучаемого ими иностранного языка
Эльмар Гасымов встретился с абитуриентами, набравшими самый высокий балл на вступительных экзаменах по I группе специальностей