Клиентам обанкротившегося Standard Insurance выплачены компенсации

БАКУ /Trend/ - Бюро обязательного страхования (БОС) выплатило компенсации примерно 1 000 кредиторов ОАО "Страховая компания Standard Insurance", объявленного банкротом, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на БОС.

Согласно информации, в соответствии с законодательством БОС начало выполнять обязательства по договорам обязательного страхования, заключенным со страховой компанией, и в течение одного дня выплатило кредиторам около 800 тысяч манатов.

Как сообщается, предварительная оценка ситуации совместно с временным администратором, назначенным Центральным банком Азербайджана, который постоянно держит в центре внимания защиту прав потребителей страховых продуктов, заложила основу для ускоренного осуществления выплат.

(Автор: Зейни Джафаров)

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