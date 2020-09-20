Инвестиционная компания Азербайджана Azfinance сократила чистую прибыль

БАКУ/Trend/ - Инвестиционная компания Azfinance завершила 2019 год с чистой прибылью в размере 261 тысячи манатов, что на 20,4 процента меньше, чем в 2018 году.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на финансовый отчет инвесткомпании.

В прошлом году налоговая прибыль Azfinance составила 363 тысячи манатов, уменьшившись на 8,3 процента относительно показателя 2018 года, а выплаты по налогу на прибыль - 102 тысячи манатов, что на 50 процентов больше показателя 2018 года.

Активы Azfinance на первое января этого года составили 2,3 миллиона манатов, что в 29,1 раза меньше, чем годом ранее.

За отчетный период обязательства инвестиционной компании сократились и составили 387 тысячи манатов, а балансовый капитал увеличился на 15,8 процентов и достиг 1,9 миллиона манатов.

AzFinance Investment Company, основанная в 2014 году, является независимой, частной брокерской и управляющей компанией Азербайджана

Компания обладает лицензией Государственного комитета по ценным бумагам Азербайджана на осуществление брокерской деятельности.

(Автор: Фидан Бабаева.)

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