ЦБА на депозитном аукционе привлёк 150 миллионов манатов

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек 150 миллионов манатов в ходе депозитного аукциона, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА.

По данным ведомства, 21 сентября 2020 года был проведён очередной депозитный аукцион, на котором Центробанк Азербайджана привлек 150 миллионов манатов, а предложение в ходе аукциона составило 795,1 миллиона манатов. Средневзвешенная ставка была на уровне 6,01 процента.

Средства привлечены сроком на 14 дней.

Отметим, что на прошлой неделе Центробанк Азербайджана привлёк на аукционе 100 миллионов манатов. Предложение составило 544,4 миллиона манатов, а средневзвешенная ставка в ходе аукциона была установлена на уровне 6,26 процента.

Напомним, что проведение депозитных аукционов ЦБА начал с июня 2016 года.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni