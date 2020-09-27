Минэкономики Азербайджана назвало преимущества электронной кредитной платформы

БАКУ /Trend/ - Электронная кредитная платформа (ЭКП) имеет ряд особенностей и основных преимуществ для традиционного кредитования, сообщили Trend в министерстве экономики Азербайджана.

По заявлениям ведомства, среди основных преимуществ ЭКП то , что предприниматели обращаются за бизнес-кредитами в режиме онлайн, не посещая кредитные организации и при рассмотрении заявок для них создаются равные условия. Наряду с этим, проекты, представленные предпринимателями, рассматриваются одновременно в уполномоченных кредитных организациях и министерстве экономики.

Также, по словам источника, заявки предпринимателей по быстрым кредитам, с предоставлением государственной гарантии в течение одного дня, рассматриваются в течение семи рабочих дней, а по традиционным кредитам-в течение 10 рабочих дней.

В минэкономики заметили, что предпринимателям предоставляется возможность отслеживать статус их обращений в режиме реального времени.

Отметим, что посредством ЭКП обеспечена оперативность и прозрачность в деле получении кредитов, что обеспечивает удовлетворенность предпринимателей, создавая при этом здоровую конкурентную среду между кредитными организациями.

Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов

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