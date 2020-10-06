Азербайджанские банки приобрели на валютном аукционе около $57 млн

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) на валютном аукционе, проведенном с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), реализовал банкам 56,8 миллиона долларов США, сообщает Trend во вторник со ссылкой на Центробанк страны.

Спрос со стороны банков на аукционе составил 56,8 миллиона долларов и был полностью обеспечен.

По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 AZN/USD.

Как сообщалось ранее, в марте текущего года в Азербайджане наблюдался рост спроса на иностранную валюту на фоне сильного удешевления цен на нефть, но с конца марта спрос начал постепенно снижаться. В июле наблюдался некоторый рост спроса на валюту на аукционах. Как отмечает ГНФАР, в текущем году планируется продать на валютных аукционах инвалюты на 6,8 миллиарда долларов.

Напомним, что ЦБА с 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов, которые проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.