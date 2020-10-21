В Швейцарии могут провести референдум о выплате всем гражданам по 7500 франков

В Швейцарии был запущен сбор подписей по инициативе «Helicopter Money Initiative». В случае одобрения которой каждый гражданин этой страны получит 7 500 швейцарских франков, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

Деньги будет выплачены Национальным банком Швейцарии. При этом деньги получат в том числе и дети.

Если авторы инициативы соберут 100 000 подписей, то ее могут вынести на референдум.