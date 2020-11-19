Назван прогнозируемый объем доходов республиканского бюджета Казахстана

Более 9 млрд тенге составят доходы республиканского бюджета в 2023 году. Такой прогноз в ходе пленарного заседания Сената Парламента озвучил министр национальной экономики РК Руслан Даленов, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) составят в 2021 году 6 926 млрд тенге, в 2022 году – 8 566 млрд тенге, в 2023 году – 9 217 млрд тенге. Гарантированный трансферт предлагается определить в 2021 году в размере 2 700 млрд тенге, в 2022 году – 2 400 млрд тенге и в 2023 году – 2 200 млрд тенге», - сказал Руслан Даленов.

Для увеличения финансирования программ развития, по словам министра, предлагается привлечение в 2021 году целевого трансферта из Нацфонда в размере 1 трлн тенге.

«Поступления по прогнозам составят в 2021 году 11,4 трлн тенге, в 2022 году – 11,8 трлн тенге, в 2023 году – 12 трлн тенге. Расходы республиканского бюджета прогнозируются в 2021 году в объеме 14 049 млрд тенге, в 2022 году – 13 873 млрд тенге, в 2023 году – 13 889 млрд тенге», - отметил министр.

«Прогноз социально-экономического развития направлен на сохранение макроэкономической стабильности и обеспечение продуктивной занятости, а также на устойчивое и качественное развитие национальной экономики», - заключил Р. Даленов.

Напомним, ранее министр национальной экономики РК Руслан Даленов в ходе пленарного заседания Сената Парламента спрогнозировал рост ВВП Казахстана на ближайшие пять лет.