ВВП Азербайджана в реальном выражении восстановится в 2021 г. - S&P Global Ratings
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Освобождение Агдама – большое счастье для моей семьи. Мои братья воевали, племянник стал шехидом – Мансум Ибрагимов
В Азербайджане пройдет онлайн-конференция "Путь к победе: государство с сильной экономикой способно на все"
Осуществляются работы по электроснабжению стратегических объектов на освобожденных территориях - "Азеришыг" в Карабахе! (ФОТО)
Акционерный банк предоставляет негосударственному сектору экономики в Туркменистане долгосрочный кредит
Армения переживает горькие последствия 30-летней оккупационной политики, направленной против Азербайджана - депутат
Давид Садиев – еврейский герой, который освобождал города и села Джабраила, Губадлы, Физули, Зангилана, Ходжавенда (ФОТО/ВИДЕО)
Через пять дней после начала контрнаступательной операции Азербайджана в рядах армянских ВС было 1500 дезертиров
Азербайджан начал процесс градостроительства для возвращения переселенцев в Физули - помощник Президента
Вопрос сохранения культурных объектов в Нагорном Карабахе находится в зоне особого внимания миротворческих сил – МИД России
Информация о состоянии раненых военнослужащих в Ширванской больнице не соответствует действительности - TƏBİB
Рамиз Мехтиев и Али Гасанов освобождены от должностей в Академии госуправления при Президенте Азербайджана
Предпринимаются серьезные меры для предотвращения заражения коронавирусом в военных госпиталях - Хикмет Гаджиев
Тенденция роста заражений COVID-19 в Азербайджане вызывает серьезное беспокойство - помощник Президента
В Азербайджане по субботам и воскресениям приостанавливается обслуживание на местах, исключая аптеки и продуктовые магазины
Христиане не разрушают монастыри и не сжигают леса, как это делают армяне – Милена Набиева, Общество охраны природы
AZAL призывает приобретать билеты по маршруту Баку-Нахчыван-Баку только через колл-центр авиакомпании
Международные документы не должны оставаться на бумаге, их нужно уважать и выполнять - видеообращение Омбудсмана Азербайджана
Анар Керимов показал, во что превратили армяне Дом-музей выдающегося азербайджанского певца Бюльбюля (ВИДЕО)
Новые возможности финансирования малого бизнеса предоставят «Капиталбанк» и «Abu Dhabi Uzbek Investment»
Азербайджанские и российские эксперты обсудили детали мирного соглашения по Карабаху - ТЕЛЕМОСТ МОСКВА-БАКУ (ВИДЕО)