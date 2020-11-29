Денежная масса в Азербайджане возросла
БАКУ /Trend/ - Денежная масса в манатном выражении (М2) в Азербайджане на конец октября 2020 года составила 18,57 миллиардов манатов, что на 13,7 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень ЦБА, показатель наличной денежной массы в обращении (M0) увеличился на 14,9 процентов, до 10 миллиардов манатов, денежная масса в расширенном понимании (M3) выросла на 1,9 процента - до 26,95 миллиардов манатов, а для сделок (M1) - на 19,1 процентов, составив 16,2 миллиардов манатов.
Параметры денежного рынка, в млн. манатов:
|
Параметры денежного рынка:
|
Объем,
октябрь 2020 года
|
Объем,
октябрь 2019 года
|
Денежная масса в расширенном понимании (М3)
|26947,9
|
26446,9
|
Денежная масса в манатном выражении (М2)
|
18573,6
|
16339,0
|
Денежная масса для сделок (М1)
|
16171,3
|
13579,9
|
Наличность в манатном выражении (М0)
|
9988,1
|
8693,8
|
Безналичная денежная масса в манатном выражении
|
8585,5
|
7645,2
(Автор: Зейни Джафаров Редактор: Наталья Кочнева)
Twitter:@jafarov_zeyni