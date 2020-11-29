Денежная масса в Азербайджане возросла

БАКУ /Trend/ - Денежная масса в манатном выражении (М2) в Азербайджане на конец октября 2020 года составила 18,57 миллиардов манатов, что на 13,7 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень ЦБА, показатель наличной денежной массы в обращении (M0) увеличился на 14,9 процентов, до 10 миллиардов манатов, денежная масса в расширенном понимании (M3) выросла на 1,9 процента - до 26,95 миллиардов манатов, а для сделок (M1) - на 19,1 процентов, составив 16,2 миллиардов манатов.

Параметры денежного рынка, в млн. манатов:

Параметры денежного рынка: Объем, октябрь 2020 года Объем, октябрь 2019 года Денежная масса в расширенном понимании (М3) 26947,9 26446,9 Денежная масса в манатном выражении (М2) 18573,6 16339,0 Денежная масса для сделок (М1) 16171,3 13579,9 Наличность в манатном выражении (М0) 9988,1 8693,8 Безналичная денежная масса в манатном выражении 8585,5 7645,2

(Автор: Зейни Джафаров Редактор: Наталья Кочнева)

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