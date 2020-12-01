Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана разместил очередной транш облигаций

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) первого декабря 2020 года состоялся аукцион по размещению ипотечных облигаций Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана (ИКГФ) на сумму 50 миллионов манатов со сроком обращения 7920 дня, сообщает во вторник Trend со ссылкой на биржу.

По данным БФБ, общая сумма заказов по номинальным ценам составила 50 миллионов манатов, а срок погашения облигаций - восьмое августа 2042 года.

Сообщается, что в текущем году общий объем эмиссии облигаций Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана составил 250 миллионов манатов.

Отметим, что ранее заместитель председателя правления ИКГФ Азербайджана Рахман Гумметов сообщил, что данное размещение облигаций является последним в текущем году и это также даёт основание полагать, что активы фонда на конец 2020 года составят 1,85 миллиарда манатов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter:@jafarov_zeyni