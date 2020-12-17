В Азербайджане с начала года зафиксирован рост клиринговых операций - Центробанк Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за текущий год количество расчетов посредством клиринговой системы по мелким платежам многократно растёт.

Как сообщили Trend в Центральном банке Азербайджана (ЦБА), с начала года этот показатель повысился на 24,2 процента и достиг объёма в 2,5 миллиарда манатов при сумме в 500 манатов за один клиринговый платеж.

В ЦБА сказали, что расчеты в клиринговой системе по мелким платежам соответствуют международным стандартам и производятся на основе формулы нетто, а обрабатываются по принципу FIFO. Согласно этому принципу обработка документов проходит по схеме "первый входящий-первый обработанный" и более того документы, находящиеся в очереди, могут быть отозваны участниками и изменены.

Расчеты в клиринговой системе осуществляются в национальной валюте и на основе платежных и платежно-заявочных поручений. Важно отметить, что платежные операции производятся участниками на основе лимитов ликвидности и на каждую платежную транзакцию установлен лимит в 40 тысяч манатов, что считается предельно высоким показателем, а отправленные участниками пакеты платежей обрабатываются в формате трёх сеансов.

Относительно обмена информацией между участниками клиринга, в ЦБА заметили, что такая процедура осуществляется через локальную, закрытую и телекоммуникационную сеть, которая используется в электронных сертификатах Центра банковских сертификационных услуг ЦБА для обеспечения безопасности обмена информацией с участниками. Так, ранее Ассоциация банков Азербайджана заявляла, что система расчетов и клиринга малых платежей, выполняющая мелкие и розничные платежи, позволяют осуществлять эффективные и безопасные цифровые платежи между участниками.

В Центробанке Азербайджана заключили, что организация, являющаяся исполнителем клиринговых расчетов, в целях снижения рисков неисполнения операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами должна либо застраховать или обеспечить залогом активы, либо создать клиринговый фонд. Наряду с этим депозитарий может заниматься клиринговой деятельностью без получения соответствующей лицензии.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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