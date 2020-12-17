Верховный совет Аджарии в Грузии утвердил бюджет на 2021 год

Верховный совет Аджарии пятого созыва на сегодняшнем пленарном заседании 14 голосами «за» утвердил бюджет автономной республики на 2021 год в размере 328 миллионов 474 тысячи лари, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

Первое заседание новоизбранного парламента автономии прошло на фоне акции протеста оппозиции. На заседании присутсовали только депутаты «Грузинской мечты».

Согласно основному финансовому закону, представленному и.о. министра финансов Аджарии Джабой Путкарадзе, бюджет Аджарии по сравнению с прошлым годом сократился на 10 миллионов. В то же время, по словам главы ведомства, в части прогнозных доходов бюджет увеличился на 6,4% по сравнению с 2020 годом — 326 474 тысяч лари.

«Основными приоритетами бюджета следующего года являются здравоохранение и социальное направление. В связи с существующей пандемией в параллельном режиме продолжатся все крупные инфраструктурные проекты», — сказал Путкарадзе.

В 2021 году правительство автономии планиурет продолжать проекты по газификации, водоснабжению, реализацию второго этапа строительства соцжилья в рамках проекта «Город мечты», строительство спортивной инфраструктуры (база тяжелой атлетики Чакви, спортивная школа в Кобулети).

Увеличивается до 27 млн бюджет Минздрава Аджарии, который будет потрачен для реализации социальных проектов и борьбу с коронавиурсом.

Среди приоритетных направлений — развитие туристической инфраструктуры и создание новых туристических продуктов, для чего бюджет увеличен на один миллион лари.

В бюджете выделено 3 миллиона лари для того, чтобы муниципалитеты могли обеспечить граждан лекарствами.

Увеличивается финансирования инфраструктуры образования, строительства и восстановления школ, обеспечения транспортом школьников, живущих в высокогорных районах. Кроме того, тысячи школьников со статусом социально незащищенных получат новые ноутбуки.