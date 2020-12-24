БАКУ /Trend/ - По данным службы учета кредитов «Кредитинфо», в Грузии кредитами пользуется 1, 8 млн. человек, общая сумма выданных им займов составляет 27 млрд. лари – в сравнении с концом 2019 года этот показатель вырос на 3, 5 млрд. лари, соббщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.



При этом в течение уходящего года количество пользователей кредитами выросло на 4, 7% и 81 564 человека. Просроченные кредиты составляют 5, 9% от общего портфеля банков, в микрофинансовом сектора этот показатель выше – 18%.



Средняя сумма банковских кредитов составляет 15 700 лари, микрофинансовых организаций – 3000. 89% всех кредитов приходится на банки, 11% на кредитные организации другого типа.