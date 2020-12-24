В Грузии кредитами пользуется 1,8 млн. человек
БАКУ /Trend/ - По данным службы учета кредитов «Кредитинфо», в Грузии кредитами пользуется 1, 8 млн. человек, общая сумма выданных им займов составляет 27 млрд. лари – в сравнении с концом 2019 года этот показатель вырос на 3, 5 млрд. лари, соббщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
При этом в течение уходящего года количество пользователей кредитами выросло на 4, 7% и 81 564 человека. Просроченные кредиты составляют 5, 9% от общего портфеля банков, в микрофинансовом сектора этот показатель выше – 18%.
Средняя сумма банковских кредитов составляет 15 700 лари, микрофинансовых организаций – 3000. 89% всех кредитов приходится на банки, 11% на кредитные организации другого типа.
На освобожденных территориях Азербайджана будут изучены возможности использования геотермальной энергии
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Губадлинская операция требовала особого профессионализма и самоотверженности
Выполняются мероприятия по инженерному обеспечению войск на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
На освобожденных территориях Азербайджана будут изучены возможности использования геотермальной энергии
Азербайджан внес значительный вклад в общий объем платежей по картам Visa в странах Кавказского региона
Решение карабахского конфликта одно из важнейших событий не только в региональном контексте, но и в общемировом – МИД России
Счетная палата предусматривает привлечение двух новых участников в состав доходов бюджета Азербайджана
Завод по производству синтетического жидкого топлива в Узбекистане закупит портативный лазерный виброметр
Туркменистан среди поставщиков природного газа может внести важный вклад в проект Южного газового коридора
Энерготранспортный коридор между Каспийским и Черным морями может предложить реальные экономические возможности
«Лаборатория Касперского»: распространение умных устройств в промышленности изменит подход к киберзащите
Азербайджанский самурай из спецназа Агабаба Фатуллаев, который освобождал Шушу и другие города – откровения удивительного воина (ФОТО)
В Азербайджане микропредпринимателям, пострадавшим от пандемии, оказана финподдержка на 6 млн манатов
Лица AccessBank: Лейла Миргашимли, руководитель филиала «Сабаил»:”Не «долгие 17 лет», а «разные 17 лет» в банке» (ФОТО)
На освобожденных территориях Азербайджана совместно с Турцией ведутся широкомасштабные дорожно-строительные работы
Если в острый период кризиса правительство Азербайджана не пошло на девальвацию, то и сейчас не пойдет - Эльман Рустамов
Фонд соцразвития вынужденных переселенцев Азербайджана направит около 2 млн манатов на строительство дорожной сети
Президент Ильхам Алиев смог обеспечить стабильный экономический рост на протяжении многих лет - Сергей Марков
SOFAZ продолжит размещение своих средств в рамках допустимых инвестактивов c целью максимизации доходности
К восстановлению освобожденных территорий большой интерес проявляют как местные, так и зарубежные инвесторы - Микаил Джаббаров
В Азербайджане на предстоящий год предусмотрены меры по повышению экономической активности - министр финансов