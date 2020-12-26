Для поддержки устойчивости страхового рынка в Казахстане был отложен ряд регуляторных мер

БАКУ /Trend/ - В целях сохранения ликвидности и поддержания устойчивости страхового рынка, Агентством Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка было отложено введение ряда регуляторных мер, сообщили Trend в агентстве.

По словам представителя агентства, в связи с введением чрезвычайного положения в стране были продлены сроки предоставления отчетности, установленные отдельными нормативными правовыми актами Казахстана, для финансовых организаций, включая страховые организации.

В рамках регуляторных мер, в частности, были внесены поправки на период до 30 сентября 2020 года касательно требований по взвешиванию активов страховых организаций по степени кредитного риска.

Так в период приостановления был изменен рейтинг негосударственных долговых ценных бумаг, выпущенных международными финансовыми организациями, не ниже которого ценные бумаги признаются в качестве высоколиквидных активов страховой организации.

"Вместе с тем, согласно рекомендациям Международного валютного фонда, финансовым регуляторам не следует ослаблять пруденциальные требования в стрессовых (кризисных) ситуациях, поскольку это будет стимулировать чрезмерное принятие риска финансовыми организациями и не позволит достичь необходимого результата", - сказали в агентстве.

Так, отметили в агентстве, снижение требований к пруденциальным нормативам для страховых организаций Агентством не осуществлялось.

На сегодняшний день страховые компании показывают рост по сбору премий. Объем страховых премий по состоянию на 1 сентября 2020 года увеличился на 7,3 процентов по сравнению с аналогичным показателем на 1 сентября 2019 года и составил 338 млрд. тенге.

"Пруденциальные нормативы, установленные законодательством Казахстана, выполняются. Исключением является АО "Зерновая страховая компания", у которой, за несоблюдение требований пруденциальных нормативов, приостановлена лицензия № 2.1.37 сроком на 6 месяцев", - отметили в агентстве.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)