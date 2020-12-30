В столице и регионах Азербайджана наблюдается снижение банковского кредитования

БАКУ/Trend/ - Банковское кредитование в столице и регионах Азербайджана на начало декабря 2020 года составило 14,3 миллиардов манатов, что на три процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Центрального банка.

Согласно данным Центробанка, на начало декабря текущего года в Баку выданы кредиты на 11,4 миллиардов манатов, что почти в четыре раза больше, чем в регионах. При этом в столице на кредиты в национальной валюте пришлось 7,215 миллиардов манатов (63,1 процента от общего объема кредитования в Баку).

Среднегодовая процентная ставка по кредитам в Азербайджане на начало декабря 2020 года составила 11,12 процентов, а по Баку - 9,25 процентов.

Распределение кредитов по регионам Азербайджана (на первое декабря 2020 года):

Объем кредитования (в тыс. манатов) Средняя процентная ставка (%) Доля от общего объема кредитов, в % Азербайджан 14 304 651 11,12 100 Баку 11 424 506 9,25 79,9 Экономические районы, в т.ч.: 2 880 144 20,1 Абшеронский 463 655 15,52 3,2 Аранский 737 598 21,39 5,1 Горно-Ширванский 68 543 22,11 0,5 Гянджа-Газахский 631 161 18,03 4,4 Губа-Хачмазский 216 827 18,13 1,5 Лянкяранский 254 004 20,78 1,8 Шеки-Загатальский 246 655 16,13 1,7 Верхне-Карабахский 58 221 23,35 0,4 Кельбаджар-Лачинский 0 0 0 Нахчыванский 203 480 14,55 1,4

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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