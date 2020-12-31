Американская компания BitGo выплатит почти $100 тыс. за нарушение санкционного режима США

Американская компания BitGo достигла договоренности с Минфином США о выплате более $98 тыс. за проведение 183 операций, осуществленных в нарушение санкционного режима США. Об этом говорится в сообщении американского ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По версии Минфина США, компания позволила лицам, находящимся в Крыму, а также на Кубе, в Иране, Судане и Сирии, воспользоваться ее услугами электронного кошелька, хотя имела возможность установить их фактическое местонахождение и знала, что американским компаниям запрещено предоставлять им соответствующие услуги. "В результате этого пользователи, находящиеся в Крыму, на Кубе, в Иране, Судане и Сирии, имели возможность создавать и использовать электронные кошельки с цифровой валютой на платформе BitGo, а также совершать операции с цифровой валютой", - говорится в документе.