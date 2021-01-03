В банковском секторе Азербайджана зафиксирован значительный рост ипотечных и бизнес кредитов

БАКУ /Trend/ - В текущем году были предприняты радикальные шаги по оздоровлению банковского сектора и из системы были выведены четыре банка, потерявшие финансовую устойчивость.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), выдача компенсаций по всем четырем банкам в основном обеспечена, более 24 тысяч вкладчиков получили вклады в объёме 615 миллионов манатов.

Ситуация в реальном секторе из-за пандемии стала основным фактором, влияющим на динамику кредитных вложений. В целях поддержки доступа хозяйствующих субъектов к финансовым ресурсам Центробанк наладил активную основу сотрудничества с представителями банковского сообщества и предпринимателями.

Без учета закрытых банков ипотечные кредиты в банковском секторе Азербайджана за 11 месяцев текущего года выросли на 11,9 процентов, бизнес-кредиты на один процент, а потребительские кредиты снизились на 4,5 процента. С начала года банковское кредитование промышленности увеличилось на 43,3 процента, а его доля в бизнес-портфеле увеличилась с 18,4 до 26,1 процентов. Кроме того, кредитование строительства, имеющее высокий мультипликативный эффект, за 11 месяцев текущего года увеличилось на 9,1 процентов, а его доля в портфеле достигла 11,9 процентов.

Отметим, что банковские депозиты населения из основных источников банков, без учета закрывшихся банков, с начала года не изменились и составили 7,8 миллиардов манатов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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