Спрос азербайджанских банков на инвалюту превысил $100 млн

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) на валютном аукционе, проведенном с участием Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) 14 января 2021 года, реализовал банкам 100,1 миллиона долларов США, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центробанк страны.

Спрос со стороны банков на аукционе по сравнению с предыдущим показателем сократился на 29,6 процента и был полностью обеспечен.

По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 AZN/USD.

Напомним, что ранее ЦБА сообщал, что ожидания, сформировавшиеся в последние дни на фоне необоснованных новостей в прессе и социальных сетях о падении маната, обусловили определенный спрос на рынке наличной валюты, что сказалось на относительном росте спроса на валютных аукционах. Однако мнения по поводу падения маната необоснованны, учитывая рост цен на нефть по сравнению с 2020 годом, принятие позитивных решений по добыче нефти на недавнем заседании ОПЕК+, запуск во всем мире программ вакцинации против вируса COVID-19 и значительные трансферты из Государственного нефтяного фонда. В связи с этим растущий спрос на наличную валюту носит временный характер и вскоре утихнет.

Отметим, что начиная с 2017 года, курс национальной валюты является стабильным. В текущем году обеспечение стабильности на валютном рынке также будет оставаться в центре внимания Центробанка Азербайджана.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni